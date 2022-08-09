Fenerbahçe Spor Kulübü, son yıllarda aktif olarak kullandığı resmi Youtube hesabının çalınmasıyla sarsıldı.
Sarı-lacivertli ekibin, 2.3 milyon aboneli Youtube hesabının ismi 'Andrew Tate' olarak değiştirildi.
Ve hesapta bulunan tüm videolar bir anda silindi.
Fenerbahçeli yetkililer durumun anında farkına vardı ve çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertlilerin çalınan hesabı, çok kısa bir süre içerisinde geri alındı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının çalınmasıyla da şaşkınlık yaşamış ve o sorunu da çözmüştü.
Sarı-lacivertli yetkililer, yoğun bir çalışmanın ardından Instagram hesabını geri almıştı.
"Hesabımız kontrol altına alınmıştır"
Sarı-lacivertli ekipten konuya dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe YouTube resmî hesabımız bu akşam saat 20:52’de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir.
YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda;
Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşandığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır.
Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma YouTube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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