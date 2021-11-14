Fenerbahçe'nin Slovenyalı yıldızı Miha Zajc bir haftada üç farklı rakibe gol attı

Miha Zajc, Dünya Kupası elemelerinde ülkesine puan kazandırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Slovenyalı yıldızı, 2022 Dünya Kupası elemeleri için milli formayla mücadele veriyor. Ülkesiyle 11 Kasım'da Slovakya'ya karşı oynayan Zajc karşılaşmanın 18. dakikasında golünü kaydetmişti.

27 yaşındaki oyuncu, Güney Kıbrıs karşısında da fileleri havalandırdı ve ülkesini öne geçirdi.

8 günde 3 gol attı

Ülkesiyle Dünya Kupası elemelerinde boy gösteren Miha Zajc, milli aradan önce sarı-lacivertli formayla da gol bulmuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u konuk ederken Miha Zajc bu karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Böylece Miha Zajc, 7 Kasım, 11 Kasım ve 14 Kasım olmak üzere 8 günde üç farklı rakibe karşı gol bulmuş oldu.

Slovenya, Dünya Kupası elemelerinde ne yaptı?

Dünya Kupası elemelerinde H Grubu'nda mücadele veren Slovenya'nın 2022 Katar için herhangi bir iddiası kalmadı.

Grup lideri Rusya 22 puan ve grup ikincisi Hırvatistan 20 puana sahipken Slovenya'nın 11 puanı bulunuyor.

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