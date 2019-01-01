Fenerbahçe - Sivasspor Cumhuriyet Kupası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Sivasspor, Cumhuriyet Kupası maçında karşı karşıya geliyor. Hazırlık mücadelesinin saati ve yayıncısı belli oldu.

2018/19 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala , son hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. sarı lacivertliler 21. Cumhuriyet Kupası müsabakasında deplasmanda Demir Grup ile karşılaşacak.

Maç ne zaman ve hangi kanalda?

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Cumhuriyet Kupası maçı 9 Ağustos Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadyumu 'nda saat 20.00 'de başlayacak.

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki mücadeleyi TRTSpor canlı olarak yayınlayacak.

Fenerbahçe'nin 8. hazırlık maçı

Demir Grup Sivasspor karşısında yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8. ve son hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, 3'ü yurt içi 4'ü de yurt dışı olmak üzere toplamda 7 hazırlık maçı oynadı.

Yurt dışı kampından önce 'de iki karşılaşma yapan sarı lacivertli ekip, ilk maçında 'u Victor Moses ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçını da Can Bartu Tesisleri'nde ekiplerinden ile oynadı ve Vedat Muriqi'in golleriyle 2-0 kazandı.

Fenerbahçe, daha sonra Avrupa’da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenen en üst düzeydeki turnuva olan Audi Kupası’nda mücadele etti. 29-31 Temmuz tarihleri arasında ’nın Münih kentinde düzenlenen turnuvanın ilk maçında ev sahibi ile karşılaşan Kanarya, mücadeleden 6-1 mağlup ayrıldı. Üçüncülük maçında ise ’le oynayan Fenerbahçe, bu karşılaşmayı ise 5-3 kaybetti. Sarı lacivertliler adına bu turnuvada Max Kruse, Garry Rodiriguez, Ozan Tufan ve Nabil Dirar fileleri havalandırdı.

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Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynanan son hazırlık müsabakasında ise İtalyan ekibi ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertli ekibin golleri Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'dan gelmişti.

Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte yeni sezon öncesi son hazırlık maçını oynayacak olan Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’da ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.