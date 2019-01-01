Fenerbahçe, Serdar Aziz'in Galatasaray'da bonservis sorununu çözmesini bekliyor

Galatasaray'da kadro dışı kalan ve alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Serdar Aziz, yönetimle anlaşırsa Fenerbahçe'ye imza atacak.

Fenerbahçe, Serdar Aziz'i bekliyor.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi Serdar Aziz'den alacaklarını bırakmasını ve 3 milyon euro bonservis bedeli getirmesini istedi.

Fenerbahçe yönetimi ise Serdar Aziz'in yalnız geçmiş alacaklarını karşılayabileceklerini ve bonservis bedeli ödemeyeceklerini belirtti.

Serdar Aziz iki takımın talepleri arasında kalırken, bu durumun transferin son günlerine dek sürmesi bekleniyor.