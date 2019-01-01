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Fenerbahçe, Serdar Aziz'in Galatasaray'da bonservis sorununu çözmesini bekliyor

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AA
Galatasaray'da kadro dışı kalan ve alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Serdar Aziz, yönetimle anlaşırsa Fenerbahçe'ye imza atacak.

Fenerbahçe, Serdar Aziz'i bekliyor.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi Serdar Aziz'den alacaklarını bırakmasını ve 3 milyon euro bonservis bedeli getirmesini istedi.

Fenerbahçe yönetimi ise Serdar Aziz'in yalnız geçmiş alacaklarını karşılayabileceklerini ve bonservis bedeli ödemeyeceklerini belirtti.

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Serdar Aziz iki takımın talepleri arasında kalırken, bu durumun transferin son günlerine dek sürmesi bekleniyor.

Serdar Aziz Galatasaray

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