Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Google'da kullanıcılar Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorular soruyor. Tüm detaylar Goal.com/tr'de...

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de ağırlayacakları Samsunspor'u da mağlup edip kritik haftalara girilirken zirve yarışında fire vermek istemiyor.

Google'da kullanıcılar Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? gibi sorular soruyor. İşte Goal.com/tr ile tüm detaylar...

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Fenerbahçe - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Soner, Taylan, Bennasser, Holse, Tait, Emre, Mouandilmadji.

Fenerbahçe - Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçı, Bahattin Şimşek yönetecek. Kritik mücadele 21 Ocak Pazar günü 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu maçın canlı skoru ve tüm detaylar Goal Türkiye'de sizlerle olacak.