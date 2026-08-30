Fenerbahçe, Samsunspor karşısında çok erken bulduğu üstünlüğü elinden bırakmadı

Fenerbahçe, pazar günü Süper Lig’de hata yapmadı. Sarı Kanaryalar, Vedat Muriqi ve Oguz Aydin’ın golleri sayesinde Samsunspor’u 0-2 mağlup etti. Teknik direktör Ismail Kartal’ın ekibi, üç maç sonunda puanını altıya yükseltti; Samsunspor ise yine üç maç sonunda dört puanda kaldı.

Fenerbahçe, Samsun’daki maça neredeyse daha iyi başlayamazdı. Oguz, Muriqi’ye ortaladı; son derece soğukkanlı kalan Muriqi, topu sol ayağıyla sol alt köşeye bıraktı: 0-1.

Muriqi, yalnızca birkaç dakika sonra penaltı kazanmış gibi görünüyordu. Samsunspor ceza sahasında şutunu çektikten sonra Gabriele Guarino tarafından kaval kemiğine darbe aldı. Hakem ve VAR, ihlalin yeterince ağır olmadığı görüşündeydi.

Archie Brown’un hazırladığı iyi atak sonrası Kosovalı oyuncu, gecedeki ikinci golünü atma fırsatını bir kez daha yakaladı. Kaleye birkaç metre mesafeden yaptığı kafa vuruşunda, kendi şaşkınlığına rağmen topu üst direğe nişanladı.

Devreden beş dakika sonra Fenerbahçe, uzun süredir beklenen 0-2’yi sonunda buldu. Fenerbahçe bir kontra atak geliştirdi ve Irfan Can Kahveci solda boş alan bulan Oguz’u gördü. Oguz topu soluna çekti ve çok sert vurdu.

Fenerbahçe daha fazla gol için fırsatlar yakalamaya devam etti, ancak başta Muriqi ve Romelu Lukaku’nun kaçırdıkları nedeniyle başka gol çıkmadı. Nathan Aké’nin de yer aldığı savunma gol yemeyince, bu durum Fenerbahçe’yi hiç etkilemedi: 0-2.