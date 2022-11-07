Ne oldu? Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip, maçın 48. dakikasında Batshuayi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı, ancak 55. dakikada Valencia'yla galibiyete uzandı.
Neyi başardı? Opta verilerine göre, Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de üst üste beş galibiyet alan ilk takım oldu.
Sarı-lacivertli ekip, aldığı bu galibiyetle Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, oynadığı 12 maçın sonunda 29 puana sahipken en yakın rakipleri Başakşehir ve Galatasaray'ın 5 puan önünde bulunuyor.
Fenerbahçe'yi ne bekliyor? Jorge Jesus'un ekibi, 13 haftada kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayarak Dünya Kupası arasına girecek.