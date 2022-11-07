Sarı-lacivertli ekip, bu sezon yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Ne oldu? Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip, maçın 48. dakikasında Batshuayi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı, ancak 55. dakikada Valencia'yla galibiyete uzandı.

Neyi başardı? Opta verilerine göre, Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de üst üste beş galibiyet alan ilk takım oldu.

Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine maç başına en az şut fırsatı tanıyan takım olan Fenerbahçe (7), çıktığı son sekiz lig maçının altısında gol yemedi.

Sarı-lacivertli ekip, aldığı bu galibiyetle Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, oynadığı 12 maçın sonunda 29 puana sahipken en yakın rakipleri Başakşehir ve Galatasaray'ın 5 puan önünde bulunuyor.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor? Jorge Jesus'un ekibi, 13 haftada kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayarak Dünya Kupası arasına girecek.