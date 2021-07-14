Fenerbahçe sağ bek transferi için Aleix Vidal ile görüşüyor

Benfica'nın da durumunu yakından takip ettiği oyuncuya en ciddi ilgiyi Fenerbahçe gösteriyor.

Gökhan Gönül'ün resmi olarak takımdan ayrılmasının ardından kadrosunda sağ bek olarak sadece Nazım Sangare ve kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar kalan Fenerbahçe'de bu mevkiye yönelik transfer arayışları başladı. Portekiz basını sarı-lacivertli takımın Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal ile yakından ilgilendiğini öne sürdü.

Record'da yer alan habere göre Benfica'nın da kadrosuna katmayı düşündüğü oyuncu ile Fenerbahçe'nin de temas kurduğu belirtildi. Kadrosunda Diogo Gonçalves, André Almeida, Gilberto, Tomás Tavares ve Joao Ferreira gibi beş sağ bek oyuncusu bulunan Benfica'nın bu isimlerden iki veya üçü ile yolların ayrılmaması halinde Vidal'e teklif yapması zor görünüyor.

Barcelona'da tutunamadı

Sevilla'da gösterdiği üst düzey performansın ardından 2015-2016 sezonunda Barcelona'ya transfer olan ancak Katalan devinde bir türlü takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başaramayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, 2018-2019 sezonunda yeniden Sevilla'ya dönmüştü. Geçen sezon 12 lig maçında forma giyen Vidal bir asist yapmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Nazım ve Dirar'ın yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda zaman zaman sağ bek olarak görev yapan Ozan Tufan da Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde sağ bek rotasyonunun bir parçası olabilir. Milli oyuncu Fatih Terim'in milli takımın başında olduğu dönemde birçok milli maçta sağ bek olarak görev yapmıştı.

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