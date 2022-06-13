Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılan Marcelo için bu hafta sonuna dek resmi transfer teklifi yapacak
Roberto Carlos'un Real Madrid'deki kariyerini noktalayıp Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Brezilyalı efsaneden aldığı formayı yıllarca başarıyla taşıyan Marcelo da İspanyol ekibindeki macerasını noktaladıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.
GOAL'ün edindiği bilgiye göre sarı-lacivertli takım önümüzdeki günlerde yıldız oyuncuya resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un talebinin ardından oyuncuyla temas kuran Fenerbahçe yönetimi, efsane isimle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Marcelo ile yapılan görüşmeler olumlu bir yönde ilerlerken, bu görüşmelerin bu hafta sonuna dek resmi bir teklife dönüşmesi ve Fenerbahçe'nin Marcelo ile menajerinin kapısını çalması bekleniyor.
Editörün Seçtikleri
- Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah eşini kızdıracak: "Evim hastaneye benziyor!"
- Federico Gatti: İtalyan futbolunun altıncı kademesinden milli takıma
- Volkan Demirel, kariyerindeki en büyük pişmanlığı açıkladı: "Koller'i itmeseydim bugün Buffon veya Neuer seviyesinde olurdum"
- ÖZEL | Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı ile de yollarını ayıracak
Avrupa'da kalmak istiyor
Fenerbahçe'den yılda 6 milyon euro'luk maaş beklentisi olan Marcelo, Türkiye'de forma giymeye oldukça sıcak bakıyor. Kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda sürdürmek isteyen 34 yaşındaki oyuncu, ligi ikinci tamamlayan ve Devler Ligi için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de bu isteğini gerçekleştirebileceğine inanıyor.
Ligue 1'de sezonu PSG'nin ardında ikinci sırada tamamlayan Marsilya'nın da teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin isteği doğrultusunda yakın bir ilgi gösterdiği Marcelo'nun Katar'dan da çok sayıda teklif aldığı biliniyor ancak Marcelo kariyerinin bu bölümünde Avrupa'da kalmak isterken, bu nedenle ülkesinden gelen tekliflere de şu an için sıcak bakmıyor.
Daha fazla okuma