Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Brezilyalı oyuncuyla temas kuran Fenerbahçe, kısa süre içerisinde resmi teklifini iletecek

Roberto Carlos'un Real Madrid'deki kariyerini noktalayıp Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Brezilyalı efsaneden aldığı formayı yıllarca başarıyla taşıyan Marcelo da İspanyol ekibindeki macerasını noktaladıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre sarı-lacivertli takım önümüzdeki günlerde yıldız oyuncuya resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un talebinin ardından oyuncuyla temas kuran Fenerbahçe yönetimi, efsane isimle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Marcelo ile yapılan görüşmeler olumlu bir yönde ilerlerken, bu görüşmelerin bu hafta sonuna dek resmi bir teklife dönüşmesi ve Fenerbahçe'nin Marcelo ile menajerinin kapısını çalması bekleniyor.

Avrupa'da kalmak istiyor

Fenerbahçe'den yılda 6 milyon euro'luk maaş beklentisi olan Marcelo, Türkiye'de forma giymeye oldukça sıcak bakıyor. Kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda sürdürmek isteyen 34 yaşındaki oyuncu, ligi ikinci tamamlayan ve Devler Ligi için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de bu isteğini gerçekleştirebileceğine inanıyor.

Ligue 1'de sezonu PSG'nin ardında ikinci sırada tamamlayan Marsilya'nın da teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin isteği doğrultusunda yakın bir ilgi gösterdiği Marcelo'nun Katar'dan da çok sayıda teklif aldığı biliniyor ancak Marcelo kariyerinin bu bölümünde Avrupa'da kalmak isterken, bu nedenle ülkesinden gelen tekliflere de şu an için sıcak bakmıyor.

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