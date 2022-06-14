Sarı lacivertli kulüp Lincoln Henrique'nin ardından ikinci transferini tanıdık bir ismi kadrosuna katarak yaptı.

Fenerbahçe bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma'nın transferi için Hollanda ekibi PSV Eindhoven'la anlaşma sağladı.

2019'dan bu yana PSV Eindhoven kadrosunda yer alan Portekizli oyuncu 2020/21 sezonunda Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık olarak oynamıştı.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada Bruma'nın İstanbul'a geleceği bilgisine yer verildi.

"Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bilgilendirme



Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.



Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/rTqIMzIgAK — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 14, 2022

Bruma'nın kariyeri

Sporting altyapısından yetişen Bruma 2013'te 13 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı ekipte dört yılda toplam 85 maça çıkan Bruma 15 gol, 21 asistle oynadı.

2015/16 sezonunda Real Sociedad'a kiralanan Portekizli 2017'de 15 milyon euro bonservisle Leipzig'in yolunu tuttu.

Bundesliga'da oynadığı 42 maçta beş gol üç asistle beklentilerin altında kalan Bruma 2019'da 12 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'a satıldı.

Eredivisie'deki ilk yılında 18 maçta üç gol, üç asist üreten 27 yaşındaki oyuncu, bir yıl Olympiakos'a kiralandıktan sonra PSV'ye geri döndü.

Geçen sezon Hollanda ekibinde istikrarlı bir şekilde forma şansı bulan Bruma 46 maçta 10 gol dört asistle mücadele etti.