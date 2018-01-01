Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun sözleşmesinin resmen feshedildiğini duyurdu

Fenerbahçe, Cocu ile sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardıldığını açıkladı. Yönetimin kısa sürede Ersun Yanal'ı da açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildiğini resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Yapılan açıklamada "Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile anlaşması bekleniyor.

Cocu'dan veda açıklaması

Hollandalı teknik adam, Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak veda etti.

"Taraftarlara, oyunculara ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Maalesef Fenerbahçe'yi mevcut koşullarda hak ettiği yere ulaştıramadık. Taraftarlara ve Fenerbahçe'ye en iyisini diliyorum."