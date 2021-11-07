"Fenerbahçe Pereira ile kırmızı kar yağınca şampiyon olur"

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayımlanan % 100 Futbol programında, 2-2 sona eren Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçının değerlendirdi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktör Vitor Pereira'ya eleştirilerde bulunan Dilmen, Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "12. haftada 10 puan fark yemiş bu kadroyla. Bu kadrodan iki on bir yaparım, ikisini de Türkiye'de şampiyonluğa oynatırım. Hiç antrenmana çıkmayan bir teknik direktör düşünün en fazla bu kadar puan alır." diye konuştu.

Pereira ile yolların ayrılması gerektiğini savunan Dilmen, şunları söyledi:

"Ali Bey Fenerbahçeliler adına size sesleniyorum. Milli maç arası teknik direktörle yolları ayırmak için bir şans. Kendisiyle pazarlık yapmam. Bu kadro için dünya çapında bir teknik direktöre de gerek yok. Milli takım arasında Pereira ile yollar ayrılmalı. Ayrılmazsa bu sefer ibre Ali Bey'e döner. Ali Bey iyi bir Fenerbahçelidir ama işi çok zor olur. Bir Fenerbahçeli olarak son derece kırılırım kendisine."

"Şampiyonluk hayal"

Pereira ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını "Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe, Pereiera ile şampiyon olur." ifadeleriyle değerlendiren Dilmen, "Fenerbahçeliler çok üzgün. Fenerbahçeliler bunu hak etmiyor. Bu kadrosu güçlü bir kadro ama doğru bir teknik adamla Fenerbahçe üst üste maçlar kazanmaya başlar. En kötü günlerimden birini yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Kayserispor karşısında alınan 1 puanı değerlendiren Dilmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antrenör değişirse bu 1 puan önemli bir puan olabilir. İki hafta zaman var. Antrenör mü yok dünyada. Doğru bir strateji ve istişare ile bu iş çözülebilir. Bir sürü teknik direktör var. Bu kadroya balıklama atlarlar. 7 yıl şampiyon olmasa da hafif bir kıvılcım bekleyen bir camia var.

"Dua edin Fenerbahçe kazanmadı. Belki hoca gider. Bu hayırdır, Fenerbahçe maçı kazansa kendimizi kandıracaktık. Bu cümleleri benden duymak ne kadar kötü bir şey. Fenerbahçe'nin kazanamadığına sevinen tek insan benimdir herhalde."

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