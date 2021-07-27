Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dördüncü hazırlık maçında PEC Zwolle ile karşı karşıya gelecek.

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe şu ana dek oynadığı üç hazırlık maçını da farklı skorlarla kazanırken, yeni sezon için taraftarlarına umut verdi.

Portekizli teknik direktörün bu karşılaşmalarda üçlü savunmaya ağırlık vermesi maç skorları kadar dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

Romanya 2. Ligi takımlarından Csikszereda'yı 2-0, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı 4-1, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Gençlerbirliği'ni ise 4-0'lık skorla geçen sarı-lacivertli takımın yeni sezona hazır olmak için oynayacağı diğer hazırlık maçlarının programı da netlik kazandı.

Program belli oldu

28 Temmuz'da Hollanda'nın PEC Zwolle takımıyla karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Suudi Arabistan'ın köklü kulüplerinden Al Hilal ile mücadele edecek. 31 Temmuz'da gelecek sezon Bundesliga'da yer alacak olan Greuther Fürth ile karşılaşacak olan Vitor Pereira'nın takımı, 4 Ağustos'ta ise Dinamo Kiev'in karşısına çıkacak.

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynayacağı PEC Zwolle karşılaşmasının başlama saati 19.00 olarak açıklanırken, mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Hollanda ekibi geçtiğimiz sezon Eredivisie'de sezonu 13. sırada tamamlamıştı.

Vitor Pereira'nın hazırlık maçlarında bütün oyuncularına şans vererek, takımdan ayrılacak isimleri netleştirmesi bekleniyor.

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