Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda korkutucu derecede klinik ve verimli bir performans ortaya koyarak Eyüpspor'u 8-0 dağıttı; bu gösteri bir futbol maçından çok, hücum üçüncü bölgesine sızma üzerine yapılan bir antrenmanı andırdı. İlk düdükten itibaren İsmail Kartal'ın takımı, dikey koridorları cerrahi bir hassasiyetle değerlendirdi; yüksek savunma hattını kullanarak sahayı daralttı ve konuk ekibi sürekli bir savunma paniğine sürükledi. Hatlar arasındaki akıcılık olağanüstüydü; ev sahibi ekip isabetli 13 şut çekti ve bulduğu fırsatların çarpıcı bir yüzdesini gole çevirdi.

Eyüpspor'un yapısal çöküşü, Fenerbahçe'nin agresif karşı presi ve hücum dörtlüsü arasındaki mükemmel pozisyon değişimleriyle hızlandı. Skor kalite farkını yansıtsa da, taktik anlamdaki "neden" Fenerbahçe'nin önce geniş alanlarda sayısal üstünlük kurup ardından yıkıcı geri paslarla sonuç üretme becerisinde yatıyordu. İlk yarı bitmeden gelen dördüncü golle birlikte maç, konuk ekibin zaten kaybettiği psikolojik bir mücadeleye dönüştü ve bu da ev sahibinin, total teknik üstünlüğün belirlediği ikinci yarıda dört gol daha bularak farkı açmasına olanak tanıdı.

Kaleci ve savunma

Ederson - 7/10

Brezilyalı için büyük ölçüde göstermelik bir öğleden sonraydı; 90 dakikanın çok büyük bölümünde adeta seyirci kaldı. Çoğu uzak mesafeden denenen zayıf şutlarda olmak üzere altı kurtarış yaparak konsantrasyonunu korudu, gol yememe serisinin sürmesini sağladı ve geriden oyunu kurarken her zamanki soğukkanlı pas dağıtımını sundu.

Nelson Semedo - 8/10

Semedo sağ kanatta sürekli genişlik sağladı ve geleneksel bir bekten çok ikinci bir kanat oyuncusu gibi oynadı. Geriye dönüş hızı, Eyüpspor'un denediği az sayıdaki kontra atak fırsatını söndürdü; bindirmeleri ise Greenwood'un içe kat etmesi için alan yaratmada kritik rol oynadı.

Milan Skriniar - 8/10

Slovak oyuncu 70 dakika boyunca savunmanın temel taşıydı; tüm hava toplarını kazandı ve yüksek hattı tecrübeli bir otoriteyle yönetti. Orta sahaya çıkıp ilk baskı hattını kırabilmesi, Fenerbahçe'nin boğucu hücum temposunu sürdürmesini sağladı.

Nathan Ake - 8/10

Ake'nin oyunu okuması kusursuzdu; sık sık pasları Eyüpspor forvetlerine ulaşmadan önce kesti. Sol ayağıyla yaptığı dağıtım, geriden oyun kurulumuna hayati bir boyut kattı ve savunmadan hücuma geçişin hem hızlı hem de güvenli olmasını sağladı.

Archie Brown - 9/10

Genç bekten elit düzeyde bir performans geldi; savunma görevleriyle cesur hücum niyetini kusursuz şekilde dengeledi. 47. dakikada Muriqi'nin golüne yaptığı asistle iyi oyununu taçlandırdı ve 85. dakikadaki değişikliğine kadar sürekli tehdit olmaya devam etti.

Orta saha

Matteo Guendouzi - 9/10

Guendouzi orta sahanın kalp atışıydı; tempoyu belirledi ve hatları rahatlıkla kırdı. 38. dakikada Kahveci ile yaptığı mükemmel verkaçın ardından fileleri buldu ve Kartal yönetiminde komple bir ceza sahasıdan ceza sahasına orta saha oyuncusuna dönüşümünü gösterdi.

N'Golo Kante - 8/10

Tecrübeli orta saha oyuncusu gerekli dengeyi sağladı ve daha yaratıcı isimlerin parlamasına alan açtı. Bacaklarını korumak adına devre arasında oyundan alınmadan önce Kante çok sayıda top kazandı ve Eyüpspor'un merkezi bölgede hiçbir zaman tutunamamasını sağladı.

Irfan Kahveci - 10/10

Türk oyun kurucudan kusursuz bir performans geldi. Kahveci neredeyse her şeyin içindeydi; iki gol attı (38' ve 45+1') ve Muriqi için iki kritik asist yaptı. Görüşü ve paslarının şiddeti, Eyüpspor'un kesinlikle başa çıkamayacağı bir seviyedeydi.

Hücum

Kerem Akturkoglu - 8/10

Skor tabelasına kendi adını yazdıramasa da, Akturkoglu'nun yarattığı çekim takım arkadaşları için sahayı açtı. Topsuz koşuları özveriliydi; savunmacıları pozisyonlarından çıkardı ve 7. dakikadaki Muriqi'nin erken golünün asistini yaptı.

Mason Greenwood - 9/10

Greenwood bitiricilikteki keskinliğini sergiledi ve günün 5. ile 8. gollerini attı. Her iki ayağıyla da bitirebilmesi Eyüpspor kalecilerini kararsız bıraktı; devre arasından hemen önce Kahveci'nin golüne yaptığı asist ise gelişen oyun kurucu vizyonunu gösterdi.

Vedat Muriqi - 10/10

Tarihi galibiyetin odak noktasıydı. Muriqi durdurulamadı; pozisyon bilgisi ve fırsatçılığında adeta ustalık dersi verdiği maçta dört gol attı (7', 21', 47', 55'). Rakip stoperlere fizik gücüyle üstünlük kurdu ve bağlantı oyununda çok yüksek teknik kalite ortaya koydu.

Yedekler ve teknik direktör

Ismail Yuksek - 7/10

Devre arasında Kante'nin yerine oyuna girdi ve orta alandaki yüksek yoğunluğu koruyarak savunmadan hücuma geçişlerde herhangi bir düşüş yaşanmasını engelledi.

Romelu Lukaku - 6/10

69. dakikada Muriqi'nin yerine oyuna alındı. Gol atmasa da fiziksel varlığı, bitkin düşen Eyüpspor savunmasını son bölümde meşgul etti.

Oguz Aydin - 8/10

Son derece etkili bir katkı verdi. 70. dakikada Akturkoglu'nun yerine giren Aydin, Greenwood'un son golünün asistini yaptı ve bu Fenerbahçe kadrosunun derinliğini kanıtladı.

Kojo Oppong - 6/10

Son 20 dakikada Skriniar'ın yerine girdi ve fazla zorlanmadan gol yenmeyen maçı tamamlama sürecine katkı verdi.

Levent Mercan - N/A

Brown'un yerine geç oyuna girdi; taktik akışa etki edecek kadar zamanı olmadı.

Ismail Kartal - 10/10

Kartal, taktik anlamda her detayı doğru uyguladı. Yüksek presli 4-2-3-1 tercihi, Eyüpspor'un 4-1-4-1 bloğunu tamamen ezdi geçti. Son üçüncü bölgedeki rotasyonların çok iyi çalışıldığı açıkça görülüyordu; erken oyuncu değişiklikleriyle yaptığı maç yönetimi de projesinin tüm kontrolünü elinde tutan bir teknik direktörü ortaya koydu.