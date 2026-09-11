Fenerbahçe, ortalarda görünmeyen teknik direktör hakkında kararını verdi: Kuijt için büyük sonuçlar doğuracak

Türk basınında cuma öğleden sonra yer alan haberlere göre Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığını sonunda kabul etti. Dev kulüp, deneyimli çalıştırıcıyı kararından vazgeçirmeyi başaramadı ve bu nedenle Dirk Kuijt şimdilik takımın başında geçici teknik direktör olarak görev yapıyor.

Kartal, perşembe akşamı AS Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından büyük şaşkınlık yarattı. Fenerbahçe 1-1 berabere kaldıktan sonra tecrübeli teknik adam, basın toplantısında tamamen beklenmedik şekilde istifasını açıkladı.

Kısa süre önce Kartal, oyuncularına uzun uzun övgülerde bulunmuştu. "Bu akşam oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Taraftarlarımıza, basın mensuplarına, ekibime ve şimdiye kadar bana verdikleri tüm destek için oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Tecrübeli teknik adam, bu kararı Türk devinin çıkarları doğrultusunda aldığını söyledi. "Bu kararı kulübümün önünü açmak için aldım. Bu kararı takım olarak birlikte aldık" diyen Kartal, ayrıca Fenerbahçe'ye bir daha teknik direktör olarak dönmek istemediğini de belirtti.

Başkan Aziz Yıldırım, ilk etapta Kartal'ın ayrılığına onay vermeyi reddetti. Sürpriz açıklamanın ardından konuşan başkan, "O bizim teknik direktörümüz olarak kalıyor, ben de kendisine bunu söyledim. Birlikte devam ediyoruz, biz bir aileyiz. Ben gidene kadar o da teknik direktör olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

Ancak cuma günü Kartal'ın geri dönüşünün giderek daha düşük bir ihtimal olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na göre antrenmana çıkmayan Kartal telefonlarını kapattı ve kulüp yönetimi kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine Kuijt, Zeki Göle ile birlikte idmanı yönetti.

Türk medyasına göre Fenerbahçe artık Kartal'ın gerçekten ayrıldığını kabul etmiş durumda. Kulüp yönetiminin, görevde kalması için kendisini ikna etmeye çalıştığı ancak bunda başarılı olamadığı, bu nedenle de Kuijt'in en azından şimdilik A takımın sorumluluğunu üstlendiği ifade edildi.

Kuijt, A takımla birlikte pazartesi günü deplasmanda Gaziantep'e karşı oynanacak sıradaki lig maçının hazırlıklarını sürdürüyor.