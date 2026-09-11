Türk basınının cuma öğleden sonra aktardığına göre Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığına sonunda razı oldu. Dev kulüp, deneyimli çalıştırıcının fikrini değiştirmeyi başaramadı ve bu nedenle Dirk Kuyt şimdilik takımın başında geçici teknik direktör olarak yer alıyor.

Kartal, perşembe akşamı AS Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından büyük şaşkınlık yarattı. Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı, ardından teknik adam basın toplantısında tamamen beklenmedik şekilde istifasını açıkladı.

Kısa süre önce Kartal, oyuncularına uzun uzun övgülerde bulunmuştu. "Bu akşam oyuncularımı tebrik ediyorum ve istifa ediyorum. Taraftarlarımıza, medya mensuplarına, ekibime ve bugüne kadar bana verdikleri tüm destek için oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Tecrübeli teknik adam, bu kararı Türk devinin menfaatleri doğrultusunda aldığını söyledi. Kartal, "Bu kararı kulübümün önünü açmak için aldım. Bu kararı takım olarak birlikte aldık" ifadelerini kullanırken, ayrıca Fenerbahçe'ye bir daha teknik direktör olarak dönmek istemediğini de belirtti.

Başkan Aziz Yıldırım ilk etapta Kartal'ın ayrılığına onay vermeyi reddetti. Sürpriz açıklamanın ardından başkan, "O bizim teknik direktörümüz ve bunu ona da söyledim. Birlikte devam ediyoruz, biz bir aileyiz. Ben gidene kadar o başantrenör olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

Ancak cuma günü Kartal'ın geri dönüşünün giderek daha düşük bir ihtimal olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na göre teknik adam antrenmana çıkmadı, telefonlarını kapattı ve kulüp yönetimi tarafından ulaşılamaz durumdaydı. Bunun üzerine antrenmanı Kuyt ile birlikte Zeki Göle yönetti.

Türk basınına göre Fenerbahçe artık Kartal'ın gerçekten ayrılacağını kabul etmiş durumda. Kulüp yönetiminin onu görevde kalmaya ikna etmeye çalıştığı, ancak bunda başarılı olamadığı belirtilirken, Kuyt'ın en azından şimdilik A takımın sorumluluğunu üstlendiği ifade edildi.

Kuyt, A takımla birlikte gelecek pazartesi Gaziantep deplasmanında oynanacak lig maçının hazırlıklarını sürdürüyor.