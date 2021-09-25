Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezon Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Bu turda HJK Helsinki'yle eşleşen sarı-lacivertliler, Finlandiya temsilcisini toplamda 6-2'lik skorla saf dışı bırakmayı başarmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda mücadele eden Vitor Pereira'nın öğrencileri, ilk hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
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Sarı lacivertliler gruptaki ikinci maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'u Kadıköy'de ağırlayacak.
Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin Olympiakos ile evinde oynayacağı mücadele 16 Eylül 2021 tarihinde saat 19.45'te oynanacak.
Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Olympiakos ligde haftayı galibiyetle kapattı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Apollon Smirnis'i 4-1 yendi.
Ligin 3. haftasında Apollon Smirnis'i konuk eden Olympiakos, Soares (2), Masouras ve Vrousai'nin kaydettiği gollerle karşılaşmayı kazandı.
Olympiakos puanını 7'ye yükseltirken, Apollon Smirnis üçüncü maçında da puan alamadı.