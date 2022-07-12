Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli kulüp 30 yaşındaki oyuncuyla imza aşamasına geldi.

Fenerbahçe, Joshua King ile prensip anlaşması sağlandığını ve oyuncunun sağlık kontrolleri için akşam saatlerinde İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Transferle ilgili son detaylar oyuncuyla İstanbul'da yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.

Norveçli forvet son olarak Premier Lig ekiplerinden Watford'ın formasını giymişti.

İki yıl önce yaptığı paylaşım gündemde

Joshua King'in 2020'de sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta oğlunun üzerindeki Fenerbahçe forması dikkat çekmişti.

Paylaşımın ardından ortaya çıkan transfer söylentileri o dönemde gerçeğe dönüşmese de, King iki yıl sonra Fenerbahçe formasını sırtına geçirecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King kimdir?

Futbola Norveç ekibi Romsas'ın altyapısında başlayan King, 15 yaşında ülkenin önde gelen kulüplerinden Valerenga'ya transfer oldu.

Altyapıdaki performansıyla İngiliz kulüplerinin dikkatini çeken King; Chelsea, Sunderland ve Ipswich Town'dan gelen teklifleri geri çevirip 2008'de Manchester United ile anlaştı.

United'da geçirdiği beş yılda A takımla sadece iki maça çıkabilen King genellikle başka takımlara kiralandı.

Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City ve Blackburn'de kiralık olarak forma giyen Norveçli forvet, 2013'te Blackburn'e satıldı.

Championship ekibinde üç sezonda sekiz gol atabilen King, 2015'te tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselen Bournemouth'a transfer oldu ve burada patlama yaptı.

50+ - Premier Lig tarihinde Ole Gunnar Solskjaer (91) ile birlikte 50+ gol sevinci yaşayan iki Norveçli oyuncudan biri Joshua King (53). ✍️. pic.twitter.com/IyKt5TMVXc — OptaCan (@OptaCan) July 12, 2022

Bournemouth'ta 185 maçta 55 gol, 20 asistle oynayan King, takımı 2020'de Premier Lig'e veda edince ara transferde Everton'ın yolunu tuttu.

Merseyside ekibinde çıktığı 11 maçta gol atamayan King geçen yaz Watford'a imza attı ve 2021/22 sezonunu 32 maçta beş gol, üç asistle tamamladı.