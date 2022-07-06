Fenerbahçe'nin yıldızı Serdar Dursun, pozisyonları gole dönüştürme oranıyla dikkat çekiyor
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, oynadığı beş hazırlık maçından dört galibiyetle ayrılırken, son olarak Macar ekibi MOL Fehervar'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Taraftarların sosyal medyadaki santrfor transferi beklentisine rağmen gollerini sürdüren Serdar Dursun ise adeta, "Ben de buradayım" mesajı verdi.
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kadrosunda yer aldığı için Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına birçok takım arkadaşından daha geç katılan 30 yaşındaki gurbetçi oyuncu, şu ana kadar oynadığı üç hazırlık maçında toplam 101 dakika süre aldı ve rakip fileleri iki kez sarsmayı başardı. Milli takımda da oldukça formda olan Serdar, aslına bakılırsa geçen sezon bıraktığı yerden devam etti.
Editörün Seçtikleri
- Dünyanın en iyi 50 stadı
- Trabzonspor'un eski futbolcusu Ergin Keleş, kitabı 'Nasıl Yıldız Olunmaz?' hakkında konuştu: "Belki Puşkin gibi bir düelloda ölmedim, ama düellodan da kaçmadım"
- Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan Lionel Messi korkusu yüzünden ayrılmak istiyor
- Süper Lig'de 2022 yaz döneminde biten tüm transferler
Oyuncu
Penaltısız XG
Penaltısız Gol
Gole dönüştürme
Serdar Dursun
14.14
11
0.78
Arkadiusz Milik
7.99
6
0.75
Andre Silva
11.16
8
0.72
Gabriel Jesus
10.03
7
0.7
Mauro Icardi
5.44
4
0.74
Alexander Sörloth
6.87
4
0.58
Antoine Griezmann
5.3
3
0.57
Timo Werner
7.09
4
0.56
Lionel Messi
11.38
6
0.53
Messi'yi bile geçti
Opta'nın verilerine göre geçen sezon 1873 dakika sahada kaldığı ligde penaltısız 14.14 gol beklentisi oranı yakalayan Serdar, penaltılar dışında 11 gol atarken 0.78'lik bir gole dönüştürme oranı yakalamıştı. Yıldız oyuncu bu oranla dünya çapındaki çok sayıda golcüyü geride bırakmayı başarırken, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Alexander Sörloth'u da geçti.
Lionel Messi, Mauro Icardi, Antoine Griezmann, Timo Werner, Gabriel Jesus, Andre Silva, ve Alexander Sörloth gibi çok sayıda ismi gole dönüştürme oranında geride bırakmayı başaran Serdar, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce SV Darmstadt 98 formasıyla Bundesliga 2'de gol krallığı yaşarken, penaltısız 23 gol atmış ve 1.27'lik gole dönüştürme oranı yakalamıştı.
Daha fazla okuma
- Juventus, Di Maria ve Pogba'yı bedavaya alıyor
- Kalvin Phillips: Yedek mi kalacak, Pep'in prensi mi olacak?
- Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Weghorst