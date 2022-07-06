Santrfor arayan Fenerbahçe'nin gurbetçi yıldızı sergilediği performansla gollerine devam ederen, yüksek gole dönüştürme oranıyla da dikkat çekiyor.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, oynadığı beş hazırlık maçından dört galibiyetle ayrılırken, son olarak Macar ekibi MOL Fehervar'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Taraftarların sosyal medyadaki santrfor transferi beklentisine rağmen gollerini sürdüren Serdar Dursun ise adeta, "Ben de buradayım" mesajı verdi.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kadrosunda yer aldığı için Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına birçok takım arkadaşından daha geç katılan 30 yaşındaki gurbetçi oyuncu, şu ana kadar oynadığı üç hazırlık maçında toplam 101 dakika süre aldı ve rakip fileleri iki kez sarsmayı başardı. Milli takımda da oldukça formda olan Serdar, aslına bakılırsa geçen sezon bıraktığı yerden devam etti.

Oyuncu Penaltısız XG Penaltısız Gol Gole dönüştürme Serdar Dursun 14.14 11 0.78 Arkadiusz Milik 7.99 6 0.75 Andre Silva 11.16 8 0.72 Gabriel Jesus 10.03 7 0.7 Mauro Icardi 5.44 4 0.74 Alexander Sörloth 6.87 4 0.58 Antoine Griezmann 5.3 3 0.57 Timo Werner 7.09 4 0.56 Lionel Messi 11.38 6 0.53

Messi'yi bile geçti

Opta'nın verilerine göre geçen sezon 1873 dakika sahada kaldığı ligde penaltısız 14.14 gol beklentisi oranı yakalayan Serdar, penaltılar dışında 11 gol atarken 0.78'lik bir gole dönüştürme oranı yakalamıştı. Yıldız oyuncu bu oranla dünya çapındaki çok sayıda golcüyü geride bırakmayı başarırken, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Alexander Sörloth'u da geçti.

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Lionel Messi, Mauro Icardi, Antoine Griezmann, Timo Werner, Gabriel Jesus, Andre Silva, ve Alexander Sörloth gibi çok sayıda ismi gole dönüştürme oranında geride bırakmayı başaran Serdar, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce SV Darmstadt 98 formasıyla Bundesliga 2'de gol krallığı yaşarken, penaltısız 23 gol atmış ve 1.27'lik gole dönüştürme oranı yakalamıştı.

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