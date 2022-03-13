Süper Lig'de sezonu ilk iki sırada tamamlayarak, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayı hedefleyen Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında zor anlar yaşarken, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de ilk 11'e döndü. Alanya karşısında penaltıdan attığı golle fileleri bulan Mesut, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Maçın ilk yarısını pas hatası yapmadan tamamlayan Mesut bu sezonki ligde attığı toplam gol sayısını sekize yükseltti. Arsenal formasıyla sekiz gol attığı 2016-2017 sezonundan bu yana bir sezonda en fazla gol attığı sezonu yaşayan Mesut, ligde iki gol daha atması haline kariyerinin bir sezonda ligde en fazla gol attığı sezonunu yaşayacak.

Çift haneleri göremedi

Maçın dakikasında yerini galibiyet golünü atan Arda Güler'e bırakan Mesut, Real Madrid forması giydiği 2012-2013 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde 31 maçta dokuz gol atmıştı. 2009-2010 sezonunda da Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da dokuz gol atan Mesut, kariyeri boyunca ligde çift haneleri görememişti.

Kariyeri boyunca asistleriyle ön plana çıkmasına rağmen bu sezon Fenerbahçe'de bir asistte kalan Mesut, hem Real Madrid'de hem de Arsenal'de bu özelliğiyle dikkatleri çekmişti. La Liga'da ve Premier Lig'de asist krallığı yaşayan Mesut, geçtiğimiz sezondan bu yana sarı-lacivertli forma altında çıktığı maçlardaüç asist yapmıştı.

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