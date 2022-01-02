Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Çorum FK'yi satın almak istiyor

Çorum Futbol Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan eski başkanı Fatih Özcan, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in kulübü satın almak istediğini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Özcan, Özil'in Çorumlu olan takım arkadaşı İrfan Can Kahveci aracılığıyla kendisiyle iletişim kurduğunu ifade etti.

Mesut Özil ile görüşmelerin sürdüğünü aktaran Fatih Özcan, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin de kulübü satın alıp, pilot takım olarak kullanmakla ilgilendiğini açıkladı.

Mesut Özil ve Göztepe dışında farklı alternatiflerin olduğunu da belirten Özcan, kulübün geleceği için en doğru kararı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Meksika takımına ortak

Mesut daha önce Meksika'nın en üst ligi olan Liga MX'te yer alan Necaxa kulübünün hissedarı olmuştu. Mesut'un Necaxa'daki hissedar ortakları arasında NBA'den Victor Oladipo, MLB'den Justin Verlander ve kayakçı Bode Miller da yer almıştı.

İş yatırımlarıyla sık sık gündeme gelen Mesut bu yönüyle başkan Ali Koç'un tepkisini çekmişti.

Mesut Özil'in iş hayatındaki yatırımları bir kenara bırakıp, Fenerbahçe'ye odaklanması gerektiğinin altını çizen Ali Koç, yıldız oyuncuda beklentilerinin çok yüksek olduğunu açıklamıştı.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin en skorer isimlerinden biri olan Mesut 16 lig karşılaşmasında yedi kez fileleri havalandırmış ve iki asist yapmıştı.

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