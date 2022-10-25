Takımda iyi bir uyum yakaladıklarına değinen Uruguaylı oyuncu, oluşan havadan memnun...

Fenerbahçe'ye zorlu Başakşehir maçında attığı golle 3 puanı kazandıran Rossi, takımına yardımcı olduğu için çok mutlu.

Uruguaylı oyuncu, takımda çok iyi bir hava yakaladıklarına değinirken aynı şekilde devam etmek istediklerini de ekliyor.

Rossi; Fenerbahçe ve Jorge Jesus uyumu hakkında da bilgiler verdi.

Ne söylendi?

Diego Rossi, BeIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son maçta takımımın 3 puan almasına yardım edebildiğim için çok mutluyum. 3 puan almak bizim için çok önemliydi.

"Zor bir maçtı, ama kazanmasını bildik. Takımda çok iyi bir hava var.

"O maçta, hocamızın bizden istediklerini çok iyi bir şekilde anladık.

"Bu şekilde gelişerek devam etmek istiyoruz."

"Son golüm çok güzeldi"

Uruguaylı oyuncu, Başakşehir'e attığı gol hakkında ise, "Her gol farklıdır. Ama hiçbir şüphe yok ki son attığım gol çok güzeldi.

"Kariyerimde hangi sıraya koyarım bilmiyorum, ama çok güzel olmasının yanı sıra galibiyeti getiren gol olması sebebiyle de çok önemliydi.

"Bu nedenle çok mutluyum" dedi.

Fenerbahçe ve Jesus uyumu hakkında

Jesus ve takımın uyumuna da değinen Rossi, "İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biz, hocamızın istediği fikirleri çok iyi anladık.

"Bunları da sahaya yansıtabilmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz.

"Her zaman çalıştığınız hocalara saygı duymalısınız. Her teknik direktörden öğreneceğiniz bir şey vardır.

"Biz de hocamıza çok saygı duyuyoruz, ondan çok fazla şey öğreniyoruz" diye konuştu.

Rossi, Portekizli hocası ile takım arasındaki uyumdan bahsederken şampiyonluğun sırlarından birisini de ortaya koydu.

"En önemli amaç şampiyonluk"

Şampiyonluğa dair görüşlerini de dile getiren 24 yaşında futbolcu şunları ekledi:

"Bir sayı koymuyorum. Ben her yıl, bir önceki sezonun üzerine koymaya çalışıyorum. Benim en önemli amacım sezon sonunda Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak."

Son olarak Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme vurgu yapan Rossi, "Fenerbahçe'ye gelirken çok düşünmedim, çünkü büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum.

"Burada oynamak çok güzel" dedi.

Fenerbahçe hakkında tek bir kelime sorusuna ise Uruguaylı yıldızın cevabı "Büyüklük" oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.