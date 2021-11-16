Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları Altay Bayındır ve Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?

Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanında oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Maç öncesinde ideal 11'nin oluşturmaya çalışan Sarı Lacivertli takımın Portekizli hocası Vitor Pereira'ya, sakat oyunculardan müjdeli haber geldi.

Sarı Lacivertli takıma, milli ara sırasında iki as oyuncusundan iyi haber gelirken bu gelişme Vitor Pereira'nın yüzünü güldürdü.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin twitter hesabından yayınlanan gönderide, Altay Bayındır'ın bireysel çalışmalarına başladığı aktarılırken Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun da bireysel antrenmanlarına başladığı bildirildi.

Altay Bayındır ve Luiz Gustavo bireysel antrenmanlara başladı. 💪 pic.twitter.com/BvlZwuNhQF — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 16, 2021

Konyaspor karşılaşmasında omzundan sakatlanan milli kaleci Altay Bayındır, büyük bir üzüntü içerisinde sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo da Konyaspor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Bu iki futbolcudan Luiz Gustavo'nun, Galatasaray maçında oynama ihtimali bulunuyor. Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusunun bireysel çalışmalarının ardından son durumuna bakılacak ve Gustavo'nun, Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağına karar verilecek.

Milli file bekçisi Altay Bayındır'ın ise bireysel çalışmalara başlaması takımda sevinç yaratırken Galatasaray maçında oynama ihtimalinin olmadığı belirtiliyor.

Altay Bayındır'ın yerine, Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer'in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Berke Özer'in bu sezonki performansı nasıl?

Bu sezon ligde pek forma şansı bulamayan Berke Özer, Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından Konyaspor müsabakasında kaledeki yerini aldı.

Genç file bekçisi, Konyaspor maçında kalede olduğu sürede gol yemezken bir sonraki maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp karşısında çıktı ve kalesini gole kapattı.

Kayserispor karşısında da maça ilk 11'de başlayan Berke Özer, Kayserispor müsabakasında kalesinde 2 gol gördü.

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü Kayserispor mücadelenin son dakikalarında 2 gol bularak mücadeleyi 2-2 eşitlikle tamamladı.

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