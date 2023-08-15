Fenerbahçe'nin yeni transferi Omar Fayed kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin Omar Fayed transferi sonrası Google'dan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? sorularını araştırıyorlar.

Kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendiren ve şampiyonluğun en önemli favorileri arasında gösterilen Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi yapıldı.

Sarı Lacivertliler, Mısır ekibi El Mokawloon'dan Omar Fayed'in sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildiğini duyurdu.

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Bu gelişme sonrası Fenerbahçeli taraftarlarının google aramaları başladı: Omar Fayed kimdir, kaç yaşında ve nereli? Omar Fayed'in mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İşte genç futbolcuya dair bilmek isteyeceğiniz her şey...

Omar Fayed kimdir?

Omar Fayed, 4 Temmuz 2003 tarihinde Mısır'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Omar'ın mevkisi stoper. El Mokawloon altyapısından yetişen ve 2022 yılından itibaren A takım kadrosunda bulunan 20 yaşındaki stoper, toplam 29 resmi maçta forma giydi. Mısır U20 Milli Takımı'nda 5 maça çıkan ve 1 gol atan Omar, U23 Milli Takımı'yla da 1 maçta yer aldı.

Mısır'ın önemli ekipleri istiyordu

Omar Fayed için son dönemde Mısır'da transfer söylentileri artmıştı. Geçtiğimiz günlerde Al-Watan, son dönemde performansıyla dikkat çeken Omar Fayed için Mısır'ın önemli ekiplerinden Zamalek'in devrede olduğunu belirtmişti. Al-Watan'ın edindiği bilgilere göre Zamalek'in yanı sıra Pyramids FC ve Future FC de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasındaydı.

Ligin en iyi stoperlerinden birisi

Ülkenin önemli yıldızları Mohamed Salah ve Mohamed Elneny gibi El Mokawloon'da yetişen Fayed, 2022/2023 sezonunda ligin en iyi stoperleri arasında yer aldı. El Mokawloon, ayaklarını çok iyi bir şekilde kullanan bu nedenle transferin gözde isimlerinden olan Fayed'i Mısır'da herhangi bir kulübe satmayacağını duyurmuştu. Mısır A Milli Takım Teknik Direktörü Rui Vitoria'nın Olimpiyat kadrosuna çağırdığı Fayed, ülkenin büyük beklenti içerisinde olduğu ve ilerleyen dönemde Milli Takım'ın değişilmezleri arasında yer alması düşünülen isimlerden birisi olarak dikkat çekiyor.