Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Kayserispor maçında oynayacak mı?

Belçikalı golcü, Süper Lig'in 5. haftasında sarı-lacivertli formayı giyecek mi?

Forvet transferi için arayışta olan Fenerbahçe, bu bölgeyi geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi ile doldurdu.

Sarı-lacivertliler, Chelsea'den kadroya kattıkları Belçikalı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalarken 28 yaşındaki oyuncu da İstanbul'a gelip imzaları attı.

Peki Michy Batshuayi, Kayserispor maçında oynayacak mı? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Michy Batshuayi, Kayserispor maçında kadroda olacak mı?

İstanbul'a yeni gelen Belçikalı golcü henüz sarı-lacivertlilerin çalışmalarına katılmadı. Michy Batshuayi'nin Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor karşısında oynayıp oynamayacağı henüz resmi olarak belli olmasa da lisansı çıkan oyuncu, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde forma giyebilir. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Michy Batshuayi'yi muhtemelen ilk on birde başlatmayacaktır. 28 yaşındaki yeni transfer, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sahada yer alabilir.