Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro: "Alex de Souza'dan çok dinledim"

Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertlilerin efsanesi olan vatandaşından kulüple ilgili çok şey duyduğunu anlatıyor.

Joao Pedro, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce kulüple ilgili çok fazla bilgi alma imkanı olduğunu söylerken Alex de Souza'nın kendisi için önemini dile getiriyor.

30 yaşındaki hücum oyuncusu, Sardinya Adası'ndan yolunu tuttuğu Kadıköy'de kendini 2025 yılına kadar sarı-lacivertlilerde tutacak anlaşmaya imza attı.

Fenerbahçe'nin doğru tercih olduğuna inanan Joao Pedro, Alex, Bruno Alves ve Christian ile kulüple ilgili konuştuğunu söylüyor.

Joao Pedro ne söyledi?

Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan "Günün Röportajı" programına konuk olan Joao Pedro şunları söyledi:

"Buradaki ilk günlerim çok iyi geçti. Yeni bir takıma geldiğiniz zaman biraz çekingen olabiliyorsunuz fakat ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım."

"Bir oyuncunun kendini evinde hissetmesi çok önemli. İnanılmaz bir atmosfer var. Benim yapmam gereken en kısa sürede buraya adapte olmak ve elimden geleni yapmak."

"Fenerbahçe’yi biliyordum ama tabii çok detaylı değil. Alex’ten burayı çok dinledim çünkü o benim için büyük bir isim. Bruno Alves daha önceden takım arkadaşımdı, onunla konuşmuştum. Christian’la konuştum. Çok fazla bilgi alma imkanım oldu."

"3 sene öncede buraya eski takımımla hazırlık maçı için gelmiştim. Taraftarların yaratmış olduğu o sıcak atmosferi gördüm. Bunlarda benim burayı seçmemi sağladı. Buraya gelirken biliyordum ki benim için doğru tercih burasıydı."

Jorge Jesus hakkında ne söyledi?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, bu imzaya karar vermesindeki nedenlerden birinin Jorge Jesus olduğunu söyledi:

"Jorge Jesus büyük bir antrenör. Ona karşı daha önce oynama fırsatı yakalamıştım. Flamengo takımında inanılmaz işler yaptı. Oradaki elde ettiği başarı Brezilya’da daha yakından tanınmasını sağladı."

"Kendisiyle tanışmıştım. Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi de o. Her zaman kazanmayı isteyen bir teknik adam. Kazanamasa da oyuncularından her zaman elinden geleni yapmasını isteyen bir teknik direktör."

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