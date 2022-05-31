Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Jorge Jesus'un yıllık maaşı ne kadar olacak?

Portekizli teknik direktör ile anlaşmanın detayları belli olmaya başladı.

2021-22 sezonunu 2. sırada tamamladıktan sonra yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de ilk hedef teknik direktör.

Katıldığı bir programda önümüzdeki sezon için iki seçenekleri olduğunu, ya İsmail Kartal’la yola devam edeceklerini ya da Jorge Jesus’u getireceklerini belirten Ali Koç, ciddi bir planlamanın olduğunu da söylemişti.

Jorge Jesus’la anlaştığı belirtilen Fenerbahçe’nin uzun süredir gündemde olan teknik direktör konusu da sezon başlamadan çözüme ulaşmış görünüyor.

Jorge Jesus'un yıllık maaşı ne kadar olacak?

Bir aksilik olmaması durumunda Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonunda teknik direktörü olması

beklenen Jorge Jesus, muhtemelen salı gecesi imza için İstanbul'a inecek.

Birkaç detay dışında tamamen anlaşma sağlanan Portekizli deneyimli teknik adam ve ekibi, gazeteci Rudy Galetti’nin belirttiğine göre iki sezonluk anlaşma için sezonluk 7,5 milyon euro kazanacak.

Bu ücret sadece Jorge Jesus’un değil, tüm ekibin ücreti olacak.

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