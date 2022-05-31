Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Jorge Jesus, İstanbul'a ne zaman gelecek?

Portekizli hocanın Fenerbahçe'ye imza atması an meselesi.

Uzun süredir gündemde olan Fenerbahçe’nin teknik direktörlük arayışı hakkında Fenerbahçe başkanı Ali Koç, katıldığı TV programında "Ya İsmail Kartal ya da Jorge Jesus olacak" demişti.

2021-22 sezonunu İsmail Kartal ile ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus’la anlaşmaya karar verdi.

Jorge Jesus, İstanbul'a ne zaman gelecek?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı programda çalışabilecekleri iki hoca olduğunu, ya İsmail Kartal’la ya da Jorge Jesus’la yola devam edeceklerini belirtmişti. Geçen haberlere göre sarı lacivertliler Jorge Jesus’la sağladı.

Portekizli deneyimli teknik adamın ve ekibinin salı günü Türkiye’ye gelerek Fenerbahçe’ye imza atması bekleniyor.

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