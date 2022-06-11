Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olması beklenen Mario Branco kimdir?

Fenerbahçe'nin 46 yaşındaki yeni futbol direktörü daha önce birçok başarıya imza atmıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un attığı imzayla başlayan yeni döneme ilişkin değişiklikler devam ederken, daha önce üç kez denenen sportif direktörlük uygulaması da yeniden hayat buluyor.

Sarı-lacivertli takımda Aziz Yıldırım döneminde Giuliano Terraneo ile başlayan ve Ali Koç döneminde Damien Comolli ile Emre Belözoğlu ile devam eden geleneğin son halkası Portekizli Mario Branco oldu.

Jorge Jesus ile birlikte İstanbul'a gelen Branco'nun yeni görevinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması beklenirken, Portekizli futbol adamının geçtiğimiz yıllarda yakaladığı başarılar da dikkat çekiyor. Birkaç ay önce adı Galatasaray ile de anılan Branco, Yunanistan'da çalıştığı PAOK'un şampiyonluğa ulaşmasında kilit rol oynayan isimlerden biriydi.

2019'da adı Manchester United'ın futbol direktörlüğü için de geçen Branco, son olarak Portekiz Ligi takımlarından Famalicao da futbol direktörlüğü görevini yürütmüştü. Çok sayıda genç yeteneği kadrosunda bulunduran Famalicao'nun yanı sıra Hajduk Split, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de benzer görevlerde bulundu.

Genellikle Balkan ülkelerinde çalıştı

Kariyerinin büyük bölümü Balkan ülkelerinde geçen Branco, aynı zamanda B lisans sahibi olsa da teknik direktörlük yapmayı pek tercih etmeyen bir isim.

46 yaşındaki futbol adamının çalıştığı takımların finansal açıdan oldukça iyi dönemler geçirmesi ve elde edilen-harcanan bonservis farkında bir sezon dışında her zaman artıda olması dikkat çekerken, Branco'nun da futbol yönetimine katılmasının ardından Fenerbahçe'de ne gibi değişimlerin yaşanacağı da şimdiden merak konusu.

PAOK'un 34 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesinde büyük rol oynayan Branco, Fenerbahçe'nin sekiz yıllık hasretinin sona ermesi için de kolları sıvarken, daha önce üç kez denenen ve başarısızlıkla noktalanan sportif direktörlük kurumunun Fenerbahçe'deki geleceği de bir anlamda Branco'un atacağı adımlara göre şekillenecek.

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