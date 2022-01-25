Sezon başında MLS'ten transfer olduğu Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'de şans bulamasa da önemli bir skor katkısı yapan Diego Rossi, yükselen formunun ardından davet aldığı Uruguay Milli Takım kampında hayal kırıklığı yaşadı.

Uruguay Futbol Federasyonu yıldız oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rossi'nin yanı sıra kariyerini Fioretina'da sürdüren Lucas Torreira'nın da testi pozitif çıkarken, iki oyuncunun sahalara dönüş tarihi netleşmedi.

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rossi sarı-lacivertli forma altında çıktığı 24 karşılaşmada iki gol atarken, beş de asist yapmış ve hücumda etkili bir görüntü çizmişti.

Kritik randevular

Dört takımın play Dünya Kupası vizesi alacağı 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde 16 puanla yedinci sırada yer alan Uruguay, 28 Ocak Cuma günü deplasmanda Paraguay ile karşılaşacak.

Uruguay'ın bir sonraki sınavı ise 2 Şubat tarihinde iç sahada Katar'a gitme şansı kalmayan Venezulea ile olacak.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Uruguay Milli Takımı'nda Federico Valverde, Luis Suarez, Jose Gimenez, Ronald Araujo ve Rodrigo Bentancur gibi çok sayıda uluslararası oyuncu bulunuyor.

2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde, Fransa'ya elenen Güney Amerika ekibi büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

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