Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'dan yediği 3 gol şampiyonluğun habercisi mi?

Süper Lig'in yeni ekibi karşısında alınan beraberlik sarı-lacivertliler için bir müjdenin habercisi olabilir.

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Ümreniyespor karşısında Kadıköy'de çıktığı karşılaşmayı zor bir sınavla verdi ve mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden misafir ekip, sarı-lacivertliler karşısında bulduğu 3 golle umut doldu.

Jorge Jesus'un öğrencileri ise kalelerinde buldukları 3 golü iyi bir sonuç olarak görmüyor ancak bu bir müjdenin habercisi olabilir.

Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?

Ümraniyespor ile 2022/23 sezonunun ilk maçında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftası üç ve üstü gol yediği son üç sezon şu şekilde:

Fenerbahçe, 2003/04 sezonunun ilk haftasında İstanbulspor ile oynadığı mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve sezon sonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe, 2013/14 sezonunun ilk haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelerek 3-2 mağlup oldu ve sezon sonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe, 2022/23 sezonunun ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler bu sezondan önce, ligin ilk haftasında 3 gol ve üstü gol yedikleri son iki sezonu şampiyon olarak tamamladılar.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Süper Lig'in yeni ekibi karşısında alınan beraberliğin ardından konuşan Jorge Jesus, Avrupa'nın iyi forvetlerini transfer etmenin kolay olmadığını ancak transfer penceresinin sonlarına doğru iyi bir ismi kadroya kazandırmayı planladıklarını söyledi.

Fenerbahçe, ligin ikinci haftasında 15 Ağustos'ta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak ve ardından 21 Ağustos'ta Adana Demirspor'u konuk edecek.

28 Ağustos'ta Konyaspor deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertliler, 4 Eylül'de Kayserispor'u ağırlayacak.