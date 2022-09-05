Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: Yeni transfer Bruma, listede yer almıyor

Novak, Lemos ve Bruma şu anda Jorge Jesus'un tercihleri arasında yer almıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, grup aşaması için nihai kadrosunu bildirdi.

Sarı lacivertlilerde Lemos, Novak ve Serdar Dursun kadroda kendine yer bulamazken yeni transfer Bruma'nın da UEFA Avrupa Ligi listesine bildirilmemesi dikkat çekti. Portekizli kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'tan sonra yaz döneminde yaptığı ilk transferdi.

Öte yandan son olarak kadroya dahil edilen isim Mitchy Batshuayi de Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larneca maçlarında forma giyebilecek.

Ek olarak UEFA'ya verilen listenin Süper Lig için de örnek oluşturabileceği düşünülüyor. Fenerbahçe'nin 17 yabancı futbolcusu bulunurken TFF talimatlarına göre 14 yabancı futbolcunun lisansını çıkarabilir. Bu noktada 3 isimle yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de bu isimler UEFA'ya bildirilmeyen futbolcular olabilir. Novak, Lemos ve Bruma şu anda kadroda düşünülmüyor.

Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un UEFA Avrupa Ligi için son tercihleri ise şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.