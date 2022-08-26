Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B grubunda rakipleri: Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi. İlk karşılaşmalar 8 Eylül'de oynanacak.

Avrupa Ligi kura çekimleri bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin rakipleri kim?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi B grubunda rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca oldu.

Rakiplerle ilgili öne çıkan detaylar

OPTA'nın verilerine göre Fenerbahçe Rennes ile ilk kez karşılacak ve Fransız takımlarıyla ile bugüne kadar oynadığı 19 maçın sadece 5'ini kazanabildi.

Avrupa Kupaları tarihinde AEK Larnaca ile ilk kez eşleşen Fenerbahçe, daha önce bir diğer Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEL Limassol'u daha önce iki kez mağlup etmişti.

Bir diğer rakip olan Dinamo Kiev ise, Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde Arsenal ile birlikte, mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı ekiplerden biri.