Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B grubunda rakipleri: Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca

Avrupa Ligi kura çekimleri bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin rakipleri kim?
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi B grubunda rakipleri Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca oldu.
Rakiplerle ilgili öne çıkan detaylar
OPTA'nın verilerine göre Fenerbahçe Rennes ile ilk kez karşılacak ve Fransız takımlarıyla ile bugüne kadar oynadığı 19 maçın sadece 5'ini kazanabildi.
1 - Avrupa kupaları tarihinde Rennes ile ilk kez eşleşen Fenerbahçe, bugüne kadar Fransız takımlarıyla oynadığı 19 maçın sadece beşini kazanabildi (3B 11M). Rapor.— OptaCan (@OptaCan) August 26, 2022
Avrupa Kupaları tarihinde AEK Larnaca ile ilk kez eşleşen Fenerbahçe, daha önce bir diğer Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEL Limassol'u daha önce iki kez mağlup etmişti.
1 - Avrupa kupaları tarihinde AEK Larnaca ile ilk kez eşleşen Fenerbahçe, bugüne kadar karşılaştığı tek Kıbrıs temsilcisi olan AEL Limassol'u her iki maçta da mağlup etmeyi başardı (2012/13 Avrupa Ligi grupları). Favori.— OptaCan (@OptaCan) August 26, 2022
Bir diğer rakip olan Dinamo Kiev ise, Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde Arsenal ile birlikte, mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı ekiplerden biri.
Editörün Seçtikleri
6 - Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Dinamo Kiev (Arsenal ile birlikte). Hesap.— OptaCan (@OptaCan) August 26, 2022