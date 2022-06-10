Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Lincoln Henrique, 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da ne yapmıştı?
Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile ilgileniyor ve sarı-lacivertli kulübün oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yaptığı iddia ediliyor. Ayrıca Brezilyalı on numarayı, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un istediği söyleniyor.
Lincoln aslında Türkiye'ye yabancı değil. 2017/18 sezonunda Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.
Peki 23 yaşındaki oyuncunun kısa Türkiye macerası nasıldı? GOAL Türkiye ile göz atalım.
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Lincoln Henrique, Rizespor'da ne yaptı?
Rizespor, 2017/18 sezonunda Lincoln'ü Brezilya ekibi Gremio'dan 420 bin euro bedelle kiralamıştı. O dönem Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig'de mücadele ediyordu. Lincoln ise sırtına 53 numaralı formayı geçirmişti.
Rizespor formasıyla TFF 1 Lig'de 18 karşılaşmaya çıkan Lincoln Henrique, 3 gol, 2 asist kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise iki karşılaşmada forma giydi.
Lincoln, Türkiye'de oynadığı toplam 20 mücadelenin 9'una ilk 11 olarak başladı.
2016/17 sezonunda Süper Lig'den düşen Karadeniz ekibi, 2017/18'de TFF 1. Lig'i ilk sırada bitirerek 18/19'da yeniden Süper Lig'de yer aldı.
Lincoln Henrique kim?
Lincoln Henrique Oliveira dos Santos, 7 Kasım 1998 doğumlu ve Brezilyalı.
Futbola Gremio altyapısında başlayarak alt yaş gruplarında fark yaratmış. 18 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Lincoln, solak bir on numara.
Brezilya U17 Milli Takımı'nın kaptanı olduğu dönemde, milli forma ile çıktığı 11 maçta 4 gol atma başarısı göstermiş.
Rize'de kiralık oynadığı dönem dışında kariyeri boyunca Brezilya'da forma giyen oyuncu hep inişli çıkışlı bir performans sergiledi.