Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Lincoln Henrique, 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da ne yapmıştı?

Sarı-lacivertlilerin hedefindeki oyuncu, kısa Türkiye kariyerini nasıl geçirmişti?

Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile ilgileniyor ve sarı-lacivertli kulübün oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yaptığı iddia ediliyor. Ayrıca Brezilyalı on numarayı, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un istediği söyleniyor.

Lincoln aslında Türkiye'ye yabancı değil. 2017/18 sezonunda Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

Peki 23 yaşındaki oyuncunun kısa Türkiye macerası nasıldı? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Lincoln Henrique, Rizespor'da ne yaptı?

Rizespor, 2017/18 sezonunda Lincoln'ü Brezilya ekibi Gremio'dan 420 bin euro bedelle kiralamıştı. O dönem Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig'de mücadele ediyordu. Lincoln ise sırtına 53 numaralı formayı geçirmişti.

Rizespor formasıyla TFF 1 Lig'de 18 karşılaşmaya çıkan Lincoln Henrique, 3 gol, 2 asist kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise iki karşılaşmada forma giydi.

Lincoln, Türkiye'de oynadığı toplam 20 mücadelenin 9'una ilk 11 olarak başladı.

2016/17 sezonunda Süper Lig'den düşen Karadeniz ekibi, 2017/18'de TFF 1. Lig'i ilk sırada bitirerek 18/19'da yeniden Süper Lig'de yer aldı.

Lincoln Henrique kim?

Lincoln Henrique Oliveira dos Santos, 7 Kasım 1998 doğumlu ve Brezilyalı.

Futbola Gremio altyapısında başlayarak alt yaş gruplarında fark yaratmış. 18 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Lincoln, solak bir on numara.

Brezilya U17 Milli Takımı'nın kaptanı olduğu dönemde, milli forma ile çıktığı 11 maçta 4 gol atma başarısı göstermiş.

Rize'de kiralık oynadığı dönem dışında kariyeri boyunca Brezilya'da forma giyen oyuncu hep inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

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