Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri kimler?
Ülke puanı sebebiyle Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 2. turdan katılacak olan sarı lacivertlilerin
gruplara katılabilmek için 3 turu da geçmesi gerekecek.
Kanarya eğer 2. turda elenirse 350 bin Euro, eğer tur atlarsa minimum 8.5 milyon Euro kazanmayı
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garantileyecek.
2. ön eleme turları 14 Haziran’da çekilecek kurayla belli olacak. 2. ön eleme ilk maçları 19-20
Temmuz’da rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Temmuz’da oynanacak.
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kimler?
Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçlarında karşılaşması muhtemel 2 rakibi bulunuyor.
Dinamo Kiev ilk muhtemel rakip olsa da Rusya’nın Ukrayna’yı işgali söz konusu olduğundan Ukrayna
ekiplerinin Avrupa’da mücadele edip etmeyecekleri ve maçlarını nerede oynayacakları belirsizliğini
koruyor.
Danimarka liginin 2.’si ise muhtemel 2. rakip olacak. FC Midtjylland yüksek ihtimalle Danimarka Ligi’ni
2. sırada tamamlayacağı için FC Midtjylland’ın bir diğer rakip olması bekleniyor.