Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i geçtiği takdirde bir sonraki turda Avusturya temsilcisi ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

Buna göre sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i elediği takdirde Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Devler Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 2-3 Ağustos'ta, rövanşlar ise 9 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasındaki 2. eleme turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da, rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenirse ne olacak?

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'e elenmesi halinde Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan itibaren devam edecek.

Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi de Çekya temsilcisi Slovacko olacak.