Fenerbahçe'nin orta sahası Ozan Tufan, Hull City'e transfer oldu
İngiltere Championship ekiplerinde Hull City, Fenerbahçe'nin orta sahası Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Millî oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalmıştı.
Ozan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Fenerbahçe ve Hull City'nin açıklamalarında ne söylendi?
Sarı-lacivertli kulüp, Ozan'ın transferini resmî internet sitesi ve Twitter'dan şu sözlerle duyurdu:
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan, İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur.
"Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Hull City'nin resmî Twitter hesabından ise şöyle denildi:
"Hull City, Türk devi Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile üç yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar.
"27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 216 maçta 21 gol kaydetti ve kulübün bu yaz ikinci transferi oldu.
"Türkiye formasıyla 65 kez forma giyen Tufan, ülkesi adına dokuz gol attı ve Hull City'yi temsil eden ilk Türk oyuncu olacak."
"Çok yönlü orta saha oyuncusu geçen sezon İngiltere'de Watford ile zaman geçirdi ve Stoke City'ye karşı üçüncü tur EFL Cup maçında ilk maçına çıktı. Dört gün sonra Premier Lig'deki ilk maçına Newcastle United karşısında çıktı.
"Ozan, 2021*22 sezonunun ikinci yarısı için Fenerbahçe'ye dönmeden önce Watford formasıyla 18 maçta oynadı."
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