Portekizli futbolcu, Jorge Jesus'un kendisine çok şey katacağından emin görünüyor.

Fenerbahçe'nin orta sahası Miguel Crespo, teknik direktör Jorge Jesus'un 'zorlayıcı' bir tarzının olduğunu ve onun yönetiminde daha da gelişeceğini söyledi.

Sakatlığını atlattığını söyleyen Portekizli futbolcu, şampiyonluk için mücadele edeceklerini vurgularken, yeni transferlerin rekabeti artıracağını ve bunun da takıma olumlu yansıyacağını bildirdi.

Ne söylendi?

Record'a konuşan Crespo, Jorge Jesus hakkında şu yorumu yaptı:

"Onunla çalışmak çok çok iyi. Oldukça saygın ve birçok şampiyonluk kazanmış bir hoca. Jorge Jesus ile birlikte daha da gelişeceğime inanıyorum. Tüm oyuncuları zorlayıcı bir tarzı var.

"Gün geçtikçe daha eğlenceli hissediyoruz. Jorge Jesus'un çift yönü var. Saha içerisinde çok zorlayıcı

Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru sakatlık yaşayıp sezonu kapatan 25 yaşındaki orta saha, durumu hakkında bilgi verdi.

"Sakatlığım sonunda geçti. Bir operasyon geçirmiştim ama ameliyat sonrasında durumum iyiye gitti. Şu an tamamen iyileşmiş hissediyorum. Hazırlık sürecinde ritmimi buldum.

"Hazırlık kampında kendimize güvenimiz de arttı. Maçları da kazandık. Maalesef sakatlığımdan dolayı beş maçın ikisinde oynayabildim ama şu an iyi hissediyorum."

Crespo, yeni sezonda hücum futbolunu benimseyeceklerini söylerken şampiyonluğu istediklerinin de altını çizdi.

"Çoğunlukla pozitif futbol oynamak istiyoruz. Bu bize sezon sonunda şampiyonluk kutlamamız için yardımcı olacak

"Türkiye'deki en büyük kulüplerden biriyiz. Şampiyonluk için hazırlanıyoruz ve bunu istiyoruz."

Miguel Crespo, Bruma ve Lincoln hakkında ne söyledi?

Bruma ve Lincol'ün takıma katılmasının rekabeti artıracağını söyleyen Crespo, şu yorumu yaptı:

"Çok iyi oyuncular geldi. Bireysel yetenekleri çok fazla. Şimdi onlarla birlikte hepimiz kazanmak için kendimizi göstereceğiz.

"Uzun sezonda yüksek rekabet seviyesi bizi çok daha iyi kapasiteye ulaştıracak. Bu rekabetin bizi başarıya ulaştıracağına inanıyorum."