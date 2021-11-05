Çalkantılı günlerden geçen Fenerbahçe,

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yenerek g

ruptaki ilk galibiyetini aldı.





Mert Hakan Yandaş hem iyi oyunuyla hem de 9. dakikada gol perdesini açarak galibiyette önemli bir rol oynadı.



27 yaşındaki orta saha, şimdi büyük bir hırsla Olympiakos maçını bekliyor.



Ne söylendi?



Karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mert Hakan, karşılaşmayı şu sözlerle yorumladı:



"İnsanları bu kadar üzmeye hakkımız yok. Onlardan o üç maç için özür diliyoruz. Gerçekten güzel bir maçtı.

"Takım arkadaşlarım adına mutluyum, inşallah burada kalmaz ve devamını getiririz.

İrfan Can Kahveci ile maç içindeki uyumu dikkat çeken tecrübeli futbolcu, attığı golü şöyle anlattı:

"Topu aldığında bana oynayacağını biliyordum, ben de savunmayı oraya çektim. İdmandan sonra da çalışıyorum bu şutlara, güzel bir gol oldu.

Mert Hakan Yandaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maç olan Olympiakos karşılaşmasıyla ilgili de şu yorumu yaptı:

"İnşallah Olympiakos'u da orada yenip, başkanlarına cevap vermek istiyoruz. Biz her şeyin bilincindeyiz."

Olympiakos başkanı ne söylemişti?

Yunan kulübünün sahibi Marinakis, İstanbul'daki 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası şu yorumu yapmıştı:

"Şehrimiz İstanbul'da kazanmak çok önemliydi. Tarihi anlara tanıklık ettik. Bunu, tüm Yunan halkına armağan ediyorum."

Fenerbahçe, 25 Kasım'da Olympiakos'a konuk olacak.

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