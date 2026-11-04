Fenerbahçe’nin Liverpool karşısında aldığı 3-2’lik çarpıcı galibiyetin ardından Türkiye’de büyük sevinç yaşanıyor. Geçici teknik direktör Dirk Kuijt yönetiminde, takımın bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyeti geldi.

Türkiye Süper Ligi’nde hayal kırıklığı yaratan bir performansla altıncı sırada bulunan Fener’de bu sezon şimdiye kadar daha çok kaos hâkimdi. Kulübü yeniden doğru yola sokması için Emre Belözoglu göreve getirildi ancak çarşamba günü Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında henüz saha kenarında değildi.

Böylece takımın sorumluluğu son bir kez daha Kuijt’teydi ve Türk basınının da dikkat çektiği gibi sonuç müthiş oldu. Fanatik, "Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 18 yıl 7 ayı aşkın bir sürenin ardından ilk kez galip geldi" ifadeleriyle sevincini dile getirdi. Haber Global ise "Çarpıcı bir geri dönüş. Üstelik Dirk Kuijt’in efsane olduğu kulübe karşı" yorumunu yaptı.

Fotomac, Fenerbahçe’nin Kuijt ile devam edeceğine inanıyor: "Tarihî bir galibiyetti! Henüz hiçbir karar alınmamış olsa da Kuijt’e güven var."

Kuijt ise maçın ardından, kulübün kendisi için taşıdığı büyük önem nedeniyle gurur duyduğunu söyledi: "Orada öğrendiğim şeylerden biri asla pes etmemekti. Kimse buna inanmıyordu. Bugün yapmaya çalıştığımız şey, birlikte takıma yeniden enerji kazandırmaktı. Emre’ye başarılar diliyorum. Yarın oyuncuların antrenmana olumlu duygularla gittiğini görmek harika olacak."

Oyuncuların sevinci de büyüktü. Mason Greenwood, "Gerideyken bile kazanacağımızı hissediyordum. Kuijt’i, teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları kutluyorum. Bu maçta birlikte mücadele etmemiz ve zorluklara katlanmamız gerektiğini biliyorduk" dedi.

Çarşamba gününden sonra Kuijt’in Fenerbahçe’de bir geleceği olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Belözoglu’nun etrafında yeni bir teknik ekip oluşturulabilir. Kuijt, "Başkan bana bu harika kulüpte bulunma fırsatı verdi. O beni burada istediği ve Emre de bunu kabul ettiği sürece devam edeceğim" dedi.