Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Muhtemel rakipleri kim?
UEFA Konferans Ligi'nde grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükseldi. Sekiz grup ikincisi ise playoff turunda mücadele edecek.
Bu ekiplere, Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren sekiz takım katılacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de bunlardan biri.
Konferans Ligi'nden gelen takımlar playoff kurasına seribaşı olarak katılırken, Avrupa Ligi'nden gelen takımlar diğer torbada yer alacak.
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Doğrudan son 16'ya kalan takımlar
LASK, Gent, Roma, Alkmaar, Feyenoord, Kopenhag, Rennes, Basel
Playoff turunda yer alacak takımlar
Konferans Ligi'nden gelenler:
Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv, PAOK, Partizan, Karabağ, Randers, Slavia Prag
*Rennes-Tottenham maçı ertelendiği için G Grubu'nun ikincisi henüz kesinleşmedi
Avrupa Ligi'nden gelenler:
Fenerbahçe, Celtic, Leicester, Marsilya, Midtjylland, PSV, Rapid Viyana, Sparta Prag
Kura çekimi ne zaman?
Playoff turu kurası 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Son 16 turu kurası ise 25 Şubat'ta çekilecek.