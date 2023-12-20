Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören yıldızı Fred, ligdeki ve Süper Kupa'daki Galatasaray maçlarında oynayabilecek mi?

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Kayserispor maçında kırmızı kart gördü ve iki Galatasaray maçını da kaçırma ihtimali belirdi.

Süper Lig’in zirvesinde yer alan Fenerbahçe ile son şampiyona Galatasaray arasında Pazar günü oynanacak derbi ve sonrasındaki Süper Kupa karşılaşması için geri sayım başlarken, tansiyon da yükseldi. Fenerbahçe’nin en önemli oyuncuları arasında yer alan Fred’in Kayseri deplasmanında gördüğü kırmızı kartın yankıları sürerken, Brezilyalı yıldızın bu iki derbide oynayıp oynayamayacağı da büyük bir merak konusu oldu.

Büyük olasılıkla Süper Kupa'da oynayacak

Hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı taraftarların cevabını büyük bir merakla beklediği, “Fred Galatasaray karşısında oynayacak mı?” Sorusu kısa süre içerisinde gündeme otururken, yıldız oyuncunun ligde oynamayacağı ve cezasının dört maçtan az olması halinde Suudi Arabistan’da oynanacak final karşılaşmasında sahada yer almasının önünde bir engel olmadığı öğrenildi.

Mert Hakan çift sarıdan atılmıştı

Süper Kupa’nın statüsü gereği Fred cezasının dört maçtan az olması halinde cezasını ligde çekecek. Fred’in cezası dört veya daha fazla maç olursa bu ceza Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçına da yansıyacak. Fred’in alacağı ceza büyük bir merakla beklenirken, çift sarı karttan kırmızı gören Mert Hakan ise büyük olasılıkla Süper Kupa’da forma giyebilecek.