Kadıköy'de konuk ettiği Hatayspor'u Serdar Dursun'dan gelen iki penaltı golüyle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de taraftarları galibiyet kadar sevindiren bir diğer unsur ise genç futbolcular Arda Güler ile Çağtay Kurukalıp'ın ilk 11'de yer aldıkları karşılaşmada sergiledikleri etkileyici performans oldu.

Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen 19 yaşındaki Çağtay 90 dakika sahada kaldığı mücadelede sağ bekte görev yaparken, girdiği 13 ikili mücadelenin sekizinden galip ayrıldı. Maçı yüzde 80.9 pas isabet oranıyla tamamlayan Çağtay, üç top kaparken, iki Hatayspor atağında savunmasını rahatlattı ve topu uzaklaştırdı.

Daha fazla süre almaları bekleniyor

Fenerbahçeli taraftarları en çok heyecanlandıran oyuncuların başında gelen Arda Güler ise 73'te yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktığı karşılaşmada göz dolduran bir diğer isim oldu. Ofansif bir oyuncu olmasına rağmen maçı üç top çalarak tamamlayan Arda, 24 kez ikili mücadeleye girerken, 14'ünü kazandı ve iki şut pası verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar her iki genç oyuncuya da desteğini maç boyunca sergilerken, iki yıldız adayının oynadığı oyun taraftarları heyecanlandırdı. Sezonun geri kalan bölümünde daha fazla süre alması beklenen isimlerden Arda bu sezon daha önce Antalyaspor maçında süre alırken, Çağtay ise Fenerbahçe ile ilk lig maçına çıktı.

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