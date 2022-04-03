Bu sezon Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'nin en büyük kazanımlarından biri sergilediği performansla taraftarlara umut aşılayan Arda Güler oldu.

17 yaşındaki oyuncu sahadaki olgun tavırlarının yanı sıra saha dışında verdiği doğru kararlarla da alkış topluyor.

Yaşamını ailesiyle sürdüren genç oyuncunun henüz kendine ait bir evi ya da arabası yok. Ancak Arda Güler kariyerini ilerletmek adına farklı önceliklere sahip.

Ne söyledi?

Ajansspor'a konuşan Arda Güler, kazancını kişisel gelişimi için kullanmayı tercih ettiğini açıkladı.

"Araba, ev ve benzeri şeyleri ileride rahatlıkla alırım. Geleceğime yatırım yapmam lazım. Bu yüzden kendime mentor, diyetisyen, yaşam koçu ve kondisyoner tuttum. Zaten futbol benim işim. İşime ne kadar çok önem verirsem kazancım zaten zaman içinde gelir."

İdmanlardan sonra tesislerde vakit geçirmeyi seven Arda Güler, kendisinden yaşça büyük takım arkadaşlarıyla sohbet ederek onların tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyor.

Hayalinin futbol hayatını İngiltere Premier Lig ya da İspanya La Liga'da sürdürmek olduğunu belirten Arda Güler, yine de bu konuda aceleci davranmıyor.

"Önümde daha çok zaman var. Hedefime ulaşmak için çok çalışmalıyım."

Arda Güler'in karnesi

Orta sahada görev yapan Arda, bu sezon Fenerbahçe formasını 12 kez giydi. Süper Lig'de oynadığı sekiz maçta iki gol ve iki asist üreten Arda, Konferans Ligi'nde ise iki maçta iki asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Arda maçın skorunu belirleyen golü atmıştı.