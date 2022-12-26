Sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı, Avrupa'nın en gözde oyuncuları arasında zirveye oynuyor.

Futbolseverler, büyük bir heyecanla Football Manager 2023'ün piyasaya çıkmasını bekliyorlardı.

Dünya genelinde büyük bir ilgi gören oyuna yönelik, dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Özellikle de son dönemde, futbol sahnesinde kendilerini göstermeyi başaran 'Altın Çocuklar' dikkat çekiyor.

Genç oyuncu denildiğinde de Fenerbahçeli Arda Güler'in 2023 yılına damga vurması bekleniyor.

Bu kapsamda FM 2023, milyonlarca kişi tarafından oynanıyor ve en çok konuşulan konu ise 'wonderkid' olarak tabir edilen genç yıldızlar...

Football Manager, 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncuları; yaşlarına ve potansiyellerine göre puanlıyorlar.

Ve puanladıkları oyuncuları, 'wonderkid' olarak adlandırıyorlar.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler de 'wonderkid' tabirine fazlasıyla uyuyor.

Şimdi, FM 2023'ün en iyi 10 'wonderkid'ine göz atalım.

Ansu Fati (19) - Barcelona - Puan: 90

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Sahaya çıktığı ilk günden beri ondan çok şey bekleniyor.

Yeremy Pino (19) - Barcelona - Puan: 90

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İspanyol devinin, dünya futboluna sunmak istediği bir başka genç yetenek.

Jude Bellingham (18) - BVB - Puan: 90

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Yaşına rağmen edindiği tecrübeler, ona şimdiden çok şey kattı. Real Madrid'in gözdesi durumunda...

Camavinga (19) - Real Madrid - Puan: 91

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Madrid, onu geleceğe çok iyi hazırladı. Daha yapacak çok işi var!

Bukayo Saka (20) - Arsenal - Puan: 91

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Topçular'ın en büyük hücum kozu, oynadığı futbol yaşını bile unutturdu...

Jamal Musiala (19) - Bayern Münih - Puan: 92

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Dünya Kupası onun için hayal kırıklığıyla noktalandı, ancak onun yeteneklerinin bir tavanı yok.

Pedri (19) - Barcelona - Puan: 92

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İspanyol oyuncu, hem milli takım hem de Barcelona'da harika bir oyun sergiliyor. Geleceğin değil, şimdinin virtüözü...

Arda Güler (17) - Fenerbahçe - Puan: 92

AA

Sadece Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin de gözbebeği... O, kendisinden neler beklendiğini çok iyi biliyor.

Endrick (15) - Real Madrid - Puan: 95

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Çıkışıyla inanılmaz bir heyecan yarattı ve tabii ki onu Madrid kaptı!

Sıralamada iyi bir puana sahip olan Arda'nın, geleceğin en iyi futbolcularından birisi olması bekleniyor.

Sahaya çıktığı ilk günden beri kalitesini gösteren 17 yaşındaki futbolcu, saha içerisindeki olgun tavırlarıyla da dikkat çekiyor.