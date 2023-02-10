Sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı, 113 saatlik mucizenin çağrısına yanıt verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizdeki 10 ili etkileyen büyük depremler, herkesi büyük bir üzüntüye uğrattı ve her alandan vatandaşlar deprem bölgelerine yönelik desteklerini açıkladı.

Büyük depremler, Adıyaman'a da büyük bir zarar verdi ve 5 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonrasında enkaz altından büyük bir mucizeyle genç bir vatandaşımız daha çıkarıldı.

Adıyaman’da 113 saat enkaz altında kalan genç Mesut, ambulansta ilk tedavisi yapılırken Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e mesaj yolladı.

Ne söylendi?

İlk olarak ambulansta bulunan sağlık görevlileri genç Mesut'a, “Şu anda Arda Güler bizi izliyor. Arda Güler'e ne demek istersin?” diye bir soru yöneltti.

Mesut, o anda Arda Güler'e, "Jesus'a söyle seni oynatsın!" dedi.

Adıyaman'daki enkazdan 113. saatte çıkarılan Mesut, şunları ekledi: “Arda Güler Ağabey, seni çok seviyorum.

"Fenerbahçe’yi kurtarmaya devam et. Ağabey, hocaya bir de söyleyin seni de oynatsın. Seni oynatmıyor."

Arda Güler kayıtsız kalmadı

Sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı, genç Mesut'un çağrısına kayıtsız kalmadı ve ona şu şekilde karşılık verdi:

“Güzel kardeşim, sen pes etmedin, sen başardın, mücadelenle bize umut oldun!

"Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle.”