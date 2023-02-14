Sarı-lacivertli ekibin eski oyuncusu, vatandaşının durumundan dolayı çok üzgün.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve ülkemizdeki 10 ili derinden etkileyen deprem felaketlerinin ardından şu ana kadar 30 bin kişinin üzerinde insanımız vefat etti.

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu da enkaz altında kalırken arama ve kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Durum böyleyken hem Atsu hem de Taner Savut için umutlu bekleyiş sürerken bazı alternatif çözüm yöntemleri de aranıyor.

Bu kapsamda, insan hakları ve yardım kuruluşu olarak hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetinden Atsu'nun Hatay’daki arama ve kurtarma çalışmalarına katılmasını istedi.

Fenerbahçe'nin Ganalı eski futbolcusu Ande Ayew de vatandaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Sky Sports'a konuşan Ayew, "Çok üzgünüm, moralim çok bozuk.

"Bizim bu durum hakkında ne hissettiğimizi tarif edecek kelimeler yok.

"Şahsen, yakın olduğum biri olduğu için benim için çok zor bir durum.

"Oyuncular olarak birbirimizle konuşmaya çalışıyoruz, neler olduğunu öğrenmek için aileye ulaşmaya çalışıyoruz.

"Çünkü durum hakkında çok üzgünüz ve onun iyi olması için dua ediyoruz.

"Gana'nın tamamı onun için dua ediyor" ifadelerini kullandı.

Essien de kayıtsız kalmadı

Atsu ile Chelsea'de beraber futbol oynayan eski futbolcu Essien de vatandaşının durumuna kayıtsız kalmadı.

Essien, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum.

"Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte!"