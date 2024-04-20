Fenerbahçe'nin eski yıldızı Valbuena, Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçı nedeniyle İsmail Kartal'ı eleştirdi.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen ve ardından Olympiakos'un yolunu tutan Valbuena'dan İsmail Kartal'a eleştiri geldi.

Fransız yıldız, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Kadıköy'de Olympiakos'u 1-0 yenmesinin ardından penaltılarla kaybedip turnuvadan elenmesinden sonra açıklamalarda bulundu.

Valbuena, oynanan ikinci maçtaki değişiklikleri sebebiyle Sarı-Lacivertli ekibin hocasını eleştirdi.

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Ne söylendi?

Kariyerinde her iki takımda da forma giymiş olan Mathieu Valbuena, FANATİK'ten Emre Günayı'nın sorusunu cevapladı.

Valbuena, "Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenmesindeki etken neydi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Kesinlikle şunu söylemeliyim ki teknik direktör İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri konusunda gözle görülür bir şekilde hata yaptı.

"Hocanın, özellikle maçın kritik anlarında yaptığı bu değişiklikler takımı fazlasıyla etkiledi ve Fenerbahçe’nin maça dair etkinliğini azalttı.

"Bu anlamda, İsmail Kartal’ın yaptığı değişiklikler gerçekten çok kötüydü. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin de maçı kaybetmesindeki en büyük etken oldu diyebilirim."

Fenerbahçe performansı

2017 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Valbuena, Sarı-Lacivertli ekipte geçirdiği 2 sezonda toplam 71 resmi müsabakaya çıkmıştı. Olympiacos'ta ise 150 maçta görev aldı.