Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie, futbol kariyerinde profesyonelliğe ilk adımını attı.

15 yaşındaki genç futbolcu, Eredivisie ekiplerinden Feyenoord ile 2025'e kadar kontrat imzaladı.

Shaqueel van Persie, babası Fenerbahçe'ye imza attığında Kadıköy'de sahaya çıkıp Robin van Persie ile top oynamıştı.

AA

Shaqueel van Persie kimdir?

Futbola Manchester City altyapısında başlayan Shaqueel van Persie, Robin van Persie'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından 2015'te sarı-lacivertlilerin altyapısında forma giymeye başladı.

2017'de Feyenoord altyapısına transfer olan 15 yaşındaki oyuncu, burada geçirdiği beş senenin ardından profesyonel oldu.

2025 yılına kadar Eredivisie ekibiyle söleşme imzalayan Shaqueel, hem kanatlarda hem de forvette forma giyiyor.