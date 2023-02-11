Binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan depremden çok etkilenen Güney Koreli oyuncu, 1.4 milyon lira bağışta bulundu.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi tüm dünyada büyük bir ses getirirken, Fenerbahçe'nin kariyerini Napoli'de sürdüren eski yıldızı Kim Min-Jae de binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan bu acı olaya kayıtsız kalmadı. Başarılı oyuncu depremzedeler için 70 bin euro bağışladı.

UNICEF'in Güney Kore departmanından yapılan açıklamada ülkesinin milli takımı için de ter döken Kim Min-Jae'nin yaşanan felaketten çok etkilendiği ve yardımını esirgemediği kaydedildi.

Napoli'nin yıldızlarından oldu

Yaz transfer döneminde Napoli'ye 18 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında transfer olan Kim Min-Jae, takımının şampiyonluk yürüyüşünde başrolü oynayan isimlerden biri olmuştu.

Serie A'da oynayan milli oyuncumuz Merih Demiral'in da katkısıyla daha önce Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci gibi isimler de önemli yardımlarda bulunmuştu.

Kim Min-Jae'ni 70 bin euroluk yardımı Türk lirasının güncel kuruyla 1.4 milyon lira ederken, yıldız oyuncunun bu yardımı taraflı tarafsız herkesten büyük bir alkış aldı.